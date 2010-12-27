В Петербурге показали "Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты фотографии"

Горожане смогут увидеть работы одного из самых успешных фотографов XXI века.

В Музее современного искусства "Эрарта" представлена выставка, посвященная 46-му выпуску легендарного календаря Pirelli. Экспозиция представляет собой собрание работ одного из самых успешных фотографов XXI века Альберта Уотсона. Он известен черно-белыми портретами знаменитостей от Альфреда Хичкока до Стива Джобса.

Выставка "Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты фотографии" открылась 29 ноября и будет работать до 16 февраля 2020 года.

На экспозиции петербуржцы и гости города узнают о съемке Уотсона для 46-го выпуска календаря, которые проходили в апреле 2018-го в Майами и Нью-Йорке. Посетителям представят кадры, для которых позировали супермодель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, модель Летиция Каста, танцовщик Сергей Полунин и другие мировые звезды.

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Фото: Pixabay