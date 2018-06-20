Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста

Судья изменила меру пресечения на подписку о невыезде.

Московского режиссера Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде. Ему и еще двум фигурантом расследования, Юрию Итину и Софьи Апфельбаум, изменили меру пресечения. Решение огласила судья днем 8 апреля. Об этом сообщает Gazeta.Spb.

Напомним, что молодые люди обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые правительство выделило на развитие "Седьмой Студии". Вину подозреваемые не признали, кроме бухгалтера организации. Она заключила сделку со следственными органами.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Ветеранов прорвало трубопровод с кипятком, "Мерседес" провалился под землю.

Об этом сообщает Gazeta.Spb

Фото: Instagram/kirillserebrennikov



