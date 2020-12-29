Актер Кирилл Зайцев пожелал в Новом году сохранять холодный разум и горящее сердце

Кроме того, он призвал любить близких и заботиться о них.

Российский актер театра и кино Кирилл Зайцев, известный по ролям в фильмах "Серебряные коньки", "Движение вверх", "Последний богатырь: Корень зла" и сериалах "Гоголь", "Троцкий" и "Коп", поздравил петербуржцев с Новым 2021 годом. Артист пожелал всем, несмотря на невзгоды и трудности, сохранять холодный разум и горящее сердце.

Любите близких, заботьтесь о них. В это непростое время старайтесь также честно выполнять свое дело. Кирилл Зайцев

Ранее Piter.TV публиковал поздравление шеф-повара Александра Бельковича.

Видео: Piter.TV