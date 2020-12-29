"Иногда кажется, что я работаю куда-то в стол, а мои работы замечают": Кирилл Нагиев – о попадании в тройку главных молодых актеров России

Вместе с Кириллом в тройке лидеров оказались Александр Петров и Милош Бикович.

Российский актер театра и кино Кирилл Нагиев в беседе с Piter.TV прокомментировал свое попадание в тройку главных молодых актеров России.

Это классно. Я рад, что так произошло. Иногда кажется, что я работаю куда-то в стол, а оказывается, что кто-то замечает мои работы. Мне это приятно. Кирилл Нагиев

Напомним, список главных молодых актеров России составили "Бюллетень кинопрокатчика" и "Кино-Театр.Ру". В него попали артисты, возраст которых не превышает 35 лет.

При составлении списка учитывалось общее количество проектов актера, число главных ролей, принимал ли он участие в рекламных компаниях фильмов, количество фестивальных наград и кинопремий, уровень медийности и пр.

Кроме Кирилла Нагиева в тройке лидеров оказались Александр Петров и Милош Бикович. В топ-5 также попали Павел Прилучный и Юра Борисов.

Видео: Piter.TV, YouTube / Марафон Желаний Фильм