Александр Петров возглавил список главных молодых актеров России

В топ-3 также попали Милош Бикович и Кирилл Нагиев.

"Бюллетень кинопрокатчика" и "Кино-Театр.Ру" назвали главных молодых актеров России. В список попали артисты, возраст которых не превышает 35 лет.

При составлении рейтинга учитывалось общее количество проектов актера, число главных ролей, принимал ли он участие в рекламных компаниях фильмов, количество фестивальных наград и кинопремий, уровень медийности и пр.

Список возглавил Александр Петров. В первой тройке также оказались Милош Бикович и Кирилл Нагиев. В топ-5 попали Павел Прилучный и Юра Борисов. Шестое место поделили Виктор Хориняк и Иван Янковский. В десятку также попали Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.

Ранее мы писали, что в "Ленфильме" покажут самые яркие премьеры последних лет.

Фото: Instagram / actorsashapetrov