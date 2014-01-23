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Александр Петров возглавил список главных молодых актеров России
Сегодня, 15:07
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Александр Петров возглавил список главных молодых актеров России

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В топ-3 также попали Милош Бикович и Кирилл Нагиев.

"Бюллетень кинопрокатчика" и "Кино-Театр.Ру" назвали главных молодых актеров России. В список попали артисты, возраст которых не превышает 35 лет.

При составлении рейтинга учитывалось общее количество проектов актера, число главных ролей, принимал ли он участие в рекламных компаниях фильмов, количество фестивальных наград и кинопремий, уровень медийности и пр.

Список возглавил Александр Петров. В первой тройке также оказались Милош Бикович и Кирилл Нагиев. В топ-5 попали Павел Прилучный и Юра Борисов. Шестое место поделили Виктор Хориняк и  Иван Янковский. В десятку также попали Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.

Ранее мы писали, что в "Ленфильме" покажут самые яркие премьеры последних лет.

Фото: Instagram / actorsashapetrov

Теги: александр петров, рейтинг
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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