В "Ленфильме" покажут самые яркие премьеры последних лет

Билеты можно приобрести на сайте киностудии.

В честь Дня российского кино в "Ленфильме" состоится показ самых ярких премьер последних лет. Зрителям покажут четыре фильма. Билеты можно приобрести на сайте киностудии.

Так, 27 августа в 19:00 можно будет увидеть три короткометражки, снятых в Петербурге и получивших призы в Каннах и на "Кинотавре". В их числе "Календарь" Игоря Поплаухина, "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой и "Топливо" Михаила Архипова. Фильмы представят их создатели.

В этот же день в 21:00 покажут фильм Александра Золотухина "Мальчик русский". Это история о простом русском пареньке, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной мечтой о славе и орденах.

28 августа в 17:10 запланирован показ фильма "Софичка" режиссера Киры Коваленко. На следующий день, 29 августа, в 17:50 в честь 20-летия фильма "Сестры" на большом экране можно будет увидеть дебют Сергея Бодрова-младшего в качестве режиссера.

Ранее мы писали, что восьмая часть новогодней комедии "Елки" выйдет 16 декабря.

Фото: pexels.com