Кириенко: запрос на российских специалистов растет

В Кремле рассказали о стремлении государства найти молодых технологов и ученых.

Первый заместитель главы кремлевской администрации при президенте Владимире Путине Сергей Кириенко заявил, что запрос на отечественных специалистов растет. Такой информацией чиновник поделился с участниками всероссийской акции, проводимой совместно с обществом "Знание" и Министерством просвещения. Эксперт подчеркнул, что в мире настало время для перемен и "удивительных возможностей" благодаря уходу с внутреннего рынка РФ иностранных компаний. Он провел аналогию со сильным ветром, в котором выиграет тот, кто сможет построить не более надежный заслон, а тот, кто создаст ветряную мельницу или поднимет паруса.

Россия сегодня ставит перед собой масштабные и амбициозные цели. То, что нас будут пытаться ограничивать, такое бывало не раз в нашей истории. Но это значит, что мы должны будем эти задачи реализовывать сами. Сергей Кириенко, замглавы администрации Кремля

Гость мероприятия призвал создать внутри страны продукцию, которая будет лучше зарубежной, чтобы ответить на внешние вызовы и потребности населения. По мнению Кириенко, в государстве формируется запрос на молодых организаторов, которые способны собрать людей, стать технологами или учеными, разрабатывать отечественную продукцию.

Российские школы смогут пользоваться аналогами программ Microsoft с 1 января.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации

