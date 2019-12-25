Сергей Кравцов объявил о апробации ФГИС в 15 субъектах РФ.

Российские школы смогут пользоваться аналогами программ Microsoft с 1 января. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на просветительском мероприятии "Поделись своим знанием. Новые горизонты" глава министерства по просвещению Сергей Кравцов. Всероссийская акция проводится совместно с общественным движением "Знание". Чиновник объяснил участникам форума, что все учебные учреждения будут подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Моя школа" с 1 января 2023 года.

В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

По мнению эксперта, полностью отечественные разработки будут в некоторых областях превосходить американские технологии от компании Microsoft. Сейчас в 15 российских регионах ведется апробация работы проекта. Кравцов уточнил, что ФГИС сформирована из системы видеоконференции "Сферум", социальных сетей, библиотеки верифицированного контента.

Минобрнауки назвало наиболее востребованных специалистов.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации

