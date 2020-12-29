Кириенко сообщил о начале конкурса политологов

В России стартовал конкурс политологов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.
Организатором конкурса политологов является Экспертный институт социальных исследований. Он состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.
Кириенко отметил, что при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников. Эта технология также применяется в других проектах платформы "Россия - страна возможностей".
В конкурсе могут принять участие граждане России от 18 лет, имеющие профессиональный опыт. Победители получат возможность поработать с наставниками в определенных сферах, а также стать участником специальной программы обучения.
Ранее стало известно, что Минпросвещения не намерено заменять очное обучение в школах дистанционным.
Видео: YouTube / Новости на Первом канале
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