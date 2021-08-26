В Кремле оценили необходимость создания комфортной среды в наукоградах РФ.

Заместитель администрации российского президента Владимира Путина Сергей Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России. Соответствующую мысль чиновник высказал во время выступления на открытии V форума регионов. Специалист полагает, что в современном обществе наукограды должны соответствовать по комфортным условиям обычной городской среде и жизни в крупных мировых городах. Это сделает их конкурентоспособными со столицами.

Мы должны конкурировать с лучшими столицами мира. Это большой вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся творческий и организационный потенциал. Сергей Кириенко, представитель Кремля

Чиновник призвал для выполнения цели использовать ресурсы городов, крупнейших отечественных корпораций, а также отраслей и органов власти. По мнению Кириенко, подобные форумы дают платформу для обсуждения программ развития наукоградов в регионах. Он напомнил, что основным преимуществом на сегодня являются сами люди и их способности.

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Видео: YouTube / Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА