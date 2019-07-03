Киргизия поддержит заявку Москвы на проведение "Экспо-2030"

Если заявку Москвы одобрят, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

Киргизия поддержит заявку Москвы на проведение всемирной выставки "Экспо-2030". Об этом заявил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров.

Со своей стороны выражаем готовность оказать посильное содействие в данном вопросе. Акылбек Жапаров, глава кабмина Киргизии

Также на встрече в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Жапаров выразил благодарность России за решение возобновить с 1 декабря 2021 года регулярное авиасообщение с Киргизией и за помощь в борьбе с распространением COVID-19.

На всемирной универсальной выставке "Экспо" представляют последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.

Если заявку Москвы одобрят, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование состоится в 2023 году.

В октябре Киргизия отказалась открывать на своей территории военную базу США.

Видео: Правительство России