Киргизия отказалась открывать на своей территории военную базу США

Киргизия не намерена открывать на своей территории военную базу США. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на пресс-конференции в Бишкеке.
Глава государства напомнил, что в Киргизии уже есть российская база, которая находится в Чуйской области. По его словам, стране этого будет достаточно. До 2014 года в столице находилась американская база, пока ее не закрыли по требованию киргизской стороны.
Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы.
Садыр Жапаров, президент Киргизии
Ранее мы сообщали, что Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США.
Фото: pixabay.com
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