Киргизия отказалась открывать на своей территории военную базу США

По словам президента республики, им достаточно одной базы.

Киргизия не намерена открывать на своей территории военную базу США. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на пресс-конференции в Бишкеке.

Глава государства напомнил, что в Киргизии уже есть российская база, которая находится в Чуйской области. По его словам, стране этого будет достаточно. До 2014 года в столице находилась американская база, пока ее не закрыли по требованию киргизской стороны.

Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы. Садыр Жапаров, президент Киргизии

Ранее мы сообщали, что Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США.

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