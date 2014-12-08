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Киргизия отказалась открывать на своей территории военную базу США
Сегодня, 12:29
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Киргизия отказалась открывать на своей территории военную базу США

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По словам президента республики, им достаточно одной базы.

Киргизия не намерена открывать на своей территории военную базу США. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на пресс-конференции в Бишкеке.

Глава государства напомнил, что в Киргизии уже есть российская база, которая находится в Чуйской области. По его словам, стране этого будет достаточно. До 2014 года в столице находилась американская база, пока ее не закрыли по требованию киргизской стороны.

Мы не желаем играть в кошки-мышки с влиятельными странами, размещая у себя две базы.

Садыр Жапаров, президент Киргизии

Ранее мы сообщали, что Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США.

Фото: pixabay.com

Теги: военная база, киргизия, президент киргизии, садыр жапаров, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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