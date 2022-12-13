На Кузнецовской улице разлилось кипящее озеро из-за прорыва трубы

Движение транспорта от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта ограничено.

Во вторник, 25 апреля, у дома №26 на Кузнецовской улице произошёл прорыв трубы, который повлёк за собой разлив огромного озера с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Информация о коммунальной аварии поступила примерно в 13:00. Сотрудники предприятия произвели все необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Для предотвращения более серьёзного нарушения поврежденный участок сетей подлежит замене.

Отметим, что на территории разлива кипятка было находилось припаркованных автомобилей. Видимых признаков повреждений на них не обнаружено. Кроме того, движение транспорта от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта временно ограничено. Об опасности прохожих предупреждают по громкоговорителю.

На прошлой неделе часть 8-ой Красноармейской залило кипятком из-за прорыва трубы

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