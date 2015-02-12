Петербургские кинотеатры оштрафовали за прокат голливудских блокбастеров

К ответственности привлечены как минимум три культурных учреждения. Две оштрафованные организации зарегистрированы в Ленинградской области.

В Петербурге несколько кинотеатров были оштрафованы мировыми судьями за показ голливудских фильмов без необходимых разрешений. К ответственности привлечены как минимум три культурных учреждения, как сообщили в общей пресс-службе городских судов. Две оштрафованные организации зарегистрированы в Ленинградской области.

ООО "Юбилей" из Всеволожска было привлечено к ответственности судьей судебного участка №67 за показ фильма "Дюна. Часть 2" в кинотеатре "Кинополис Румба" на улице Васи Алексеева в Петербурге без необходимого разрешения. Компания не явилась на судебное заседание, заявив, что нет доказательств такого показа. Однако суд учёл проданный билет, чек и афишу, и взыскал штраф в размере 50 тыс. рублей. Также на сумму в 50 тыс. рублей было оштрафовано ООО "Сезар" из Ленинградской области за показ того же фильма в кинотеатре "Кинополис Прометей".

Ещё одно дело было возбуждено из-за показа в кинотеатре "Художественный" фильма "Охотники за привидениями: Леденящий ужас". ООО "Норд Медиа" пыталось закрыть дело, утверждая, что на самом деле была показана видеонарезка, а не весь фильм. Это было представлено как дополнительный сервис для посетителей кинотеатра, которые пришли на показ другого фильма. Однако мировой судья судебного участка №204 не согласилась с этим и предупредила, что такие действия недопустимы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец отсудил за залитую кипятком квартиру более 7 млн рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)