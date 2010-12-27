Конфликт между Минкультом и киносетями возник из-за бельгийского мультфильма "Королевский корги".

Кинотеатры объявили бойкот российскому мультфильму из-за решения Минкульта. Об этом сообщают в газете "Ведомости".

Так, конфликт между Минкультом и киносетями возник из-за бельгийского мультфильма "Королевский корги". Как оказалось, чиновники запланировали сдвинуть показ картины для детей. Причина такого решения - выход в прокат в этот же день ленты "Гурвинек. Волшебная игра", который создан при поддержке Минкульта и Фонда кино.

Кинотеатры уверены, что они потеряют более 100 миллионов рублей, если не покажут анимационный фильм про корги во время школьных каникул.

Ассоциация владельцев кинотеатров уже подписалась под соответствующим обращением.

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Фото:кинопоиск