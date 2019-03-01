Фильм выйдет в российский прокат уже 11 апреля.

В пятницу, 1 марта, В сети появился новый трейлер перезапуска "Хэллбоя". Ролик опубликовала киностудия Lionsgate.

Режиссером киноленты выступил Нил Маршалл, который известен по таким работам, как "Центурион" и эпизоды "Игры престолов".

По сюжету главный герой сталкивается в противостоянии с Кровавой королевой Нимуэ, которую играет Милла Йовович. В фильме таже появятся такие знаменитости, как Иэн МакШейн, Дэниел Дэ Ким, Саша Лейн.

Фильм выйдет в российский прокат уже 11 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что Трейлер "Однажды в Стокгольме" рассказывает о появлении термина "стокгольмский синдром"

Видео:Lionsgate./YouTube