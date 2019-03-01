В пятницу, 1 марта, В сети появился новый трейлер перезапуска "Хэллбоя". Ролик опубликовала киностудия Lionsgate.
Режиссером киноленты выступил Нил Маршалл, который известен по таким работам, как "Центурион" и эпизоды "Игры престолов".
По сюжету главный герой сталкивается в противостоянии с Кровавой королевой Нимуэ, которую играет Милла Йовович. В фильме таже появятся такие знаменитости, как Иэн МакШейн, Дэниел Дэ Ким, Саша Лейн.
Фильм выйдет в российский прокат уже 11 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что Трейлер "Однажды в Стокгольме" рассказывает о появлении термина "стокгольмский синдром"
Видео:Lionsgate./YouTube
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