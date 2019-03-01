Трейлер "Однажды в Стокгольме" рассказывает о появлении термина "стокгольмский синдром"

Премьера фильма состоится в России 18 апреля.

На канале YouTube появился трейлер фильма "Однажды в Стокгольме", который основан на реальных событиях и рассказывающий, как появился термин "стокгольмский синдром". Премьера в России состоится 18 апреля.

В основе ленты события 1973 года, когда разбойник Ян-Эрик Олссон захватил заложников в банке и удерживал их там долгое время. Операцию по освобождению контролировал тогдашний премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Всех удалось спасти.

Во время расследования выяснилось, что троим женщинам и мужчине был симпатичен преступник. На суде они выступили в его поддержку.

Но далее расследование показало, что заложники - трое женщин и мужчина - симпатизируют преступнику. Более того - после они выступили в его поддержку на суде.

Ранее Идрис Эльба предстал в образе диджея в трейлере сериала "Чарли-Зажигай".

Фото и видео: JoBlo Movie Trailers/ YouTube