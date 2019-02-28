Идрис Эльба предстал в образе диджея в трейлере сериала "Чарли-Зажигай"

Премьера сериала запланирована на 15 марта 2019.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедийного сериала " Чарли-Зажигай". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.



Сериал расскажет о диджее, роль которого исполнил Идрис Эльба. По сюжету герой переживает карьерный кризис, и в определённый момент он знакомится с дочкой своего знаменитого друга, за которой ему предстоит присматривать. Попытка стать знаменитым может изменить жизнь полностью изменить жизнь персонажа. Премьера сериала запланирована на 15 марта 2019.

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Видео: Netflix



