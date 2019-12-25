Кинотеатры и фудкорты могут открыться в Петербурге 12 сентября

Это произойдет, если начало учебного года не повлияет на заболеваемость коронавирусом.

В Петербурге возможно открытие фудкортов, кинотеатров и концертных залов уже 12 сентября. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.



Как отметил Елин, городские власти хотят посмотреть, как на заболеваемость коронавирусом повлияет начало учебного года. Если последствия не окажутся "крайне неблагоприятными", то ограничения снимут. Такую позицию поддержали и в Роспотребнадзоре.

В пятницу глава города Александр Беглов обратился в Роспотребнадзор с просьбой как можно скорее открыть фудкорты и кинотеатры в Петербурге.

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