Кинотеатры и фуд-корты города начнут работать по QR-кодам

Им разрешили открыться с 12 сентября.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что недавно открывшиеся фуд-корты и кинотеатры Петербурга начнут работу по QR-кодам.

Данный код требуется для того, чтобы подтвердить безопасные условия в соответствии с принятыми стандартами. Горожанам и гостям города нужно будет приобрести билет либо онлайн, либо в кассе. При входе в зал потребуют надеть СИЗ, а также соблюдать социальную дистанцию. Желающих посмотреть кино будут рассаживать в шахматном порядке. Если хочется пойти на сеанс компанией, то нужно приобрести билеты заранее.

Детей до 18 будут пускать в залы только с родителями. Также могут потребовать показать паспорт.

Ранее мы писали, что новый сезон в ТЮЗе открыл "Конек-Горбунок".

Фото:vk.com/miragecinema