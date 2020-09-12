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Новый сезон в ТЮЗе открыл "Конек-Горбунок"
Сегодня, 20:58
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Новый сезон в ТЮЗе открыл "Конек-Горбунок"

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Главное действующее лицо сказки – массовка, так сохраняются "брянцевские" традиции, считает режиссер.

В Театре Юного Зрителя имени Брянцева 99-й театральный сезон открыт спектаклем "Конек-Горбунок". Он состоялся 12 сентября. Как рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" актер ТЮЗа имени А. А. Брянцева Валерий Дьяченко, артисты рады вновь видеть после пандемии зрителей в зрительном зале и соскучились по ним.

Отмечается, что режиссер спектакля Григорий Каганов сохранил "брянцевские" традиции, в которых главное действующее лицо сказки — массовка.

Ранее мы сообщали о том, что актер театра и кино Данила Козловский извинился перед зрительницей, которую ударил частью металлической флейты по голове во время спектакля "Гамлет" в МДТ – театре Европы. 

Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / ВКонтакте

Теги: петербург, театр, тюз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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