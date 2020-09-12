Новый сезон в ТЮЗе открыл "Конек-Горбунок"

Главное действующее лицо сказки – массовка, так сохраняются "брянцевские" традиции, считает режиссер.

В Театре Юного Зрителя имени Брянцева 99-й театральный сезон открыт спектаклем "Конек-Горбунок". Он состоялся 12 сентября. Как рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" актер ТЮЗа имени А. А. Брянцева Валерий Дьяченко, артисты рады вновь видеть после пандемии зрителей в зрительном зале и соскучились по ним.

Отмечается, что режиссер спектакля Григорий Каганов сохранил "брянцевские" традиции, в которых главное действующее лицо сказки — массовка.

Ранее мы сообщали о том, что актер театра и кино Данила Козловский извинился перед зрительницей, которую ударил частью металлической флейты по голове во время спектакля "Гамлет" в МДТ – театре Европы.

Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / ВКонтакте