Кинотеатр в ТРК "Лиговъ" переоборудуют под офисное пространство

Работы над помещением, площадь которого на данный момент составляет 4 тыс. кв.м., готовятся завершить в 2023 году.

Бывший кинотеатр "Каро 7 Лиговъ" в ТРК "Лиговъ" между Лиговским проспектом и Обводным каналом будет переформатирован под офисные помещения. Об этом сообщила директор департамента офисной недвижимости петербургского офиса консалтинговой компании NF Group (ex- Knight Frank St. Petersburg) Регина Волошенко.

По мнению брокеров, в Северной столице ожидается масштабное сокращение кинотеатров по примеру столицы.

Сейчас площадь закрытого кинотеатра составляет 4 тыс. кв.м. В связи с тем, что планировка кинотеатра не соответствует офисной, для воплощения проекта необходимо будет провести как внутреннюю отделку, так и работы над фасадом. Волошенко отметила, что завершить преобразование планируют в следующем году.

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Фото: Piter.TV