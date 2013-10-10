Бывшие кассы на Грибоедова реконструируют под гостиницу

Реконструкция здания будет длиться до конца сентября 2027 года. В результате площадь объекта должны увеличить от 9,2 тыс. до 14,85 тыс. кв.м.

Госстройнадзором Северной столицы было выдано разрешение на реконструкцию дома№24 по каналу Грибоедова, где раньше располагались кассы предварительной покупки билетов. Судя по документу, объект будет преобразован под нужды гостиничного комплекса. Об этом пишет "Деловой Петербург".

На данный момент площадь пятиэтажного здания составляет 9,2 тыс. кв.м. До конца сентября 2027 года его необходимо будет расширить до 14,85 тыс. кв.м. Комплекс будет насчитывать 6-7 этажей, включая подземный.

Здание было продано входе торгов Российского аукционного дома (РАД). Компания-победитель заплатила за него 1,151 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в дом на Каменноостровском проспекте заселятся очередники по программе "Доступное жильё".

Фото: Citywalls.ru