В дом на Каменноостровском проспекте заселятся очередники по программе "Доступное жильё"

До конца 2024 года новые квартиры планируется передать 36-ти семьям.

Специалисты проводят ремонтные работы во флигеле бывшего особняка А. Я. Ивановой на Каменноостровском проспекте. Здание преобразуют для очередников-льготников в рамках программы "Доступное жилье" до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба жилищного комитета Петербурга.

Ключи от новых квартир планируют вручить 36-ти семьям – молодым "ячейкам общества", а также семьям бюджетников и работников сферы IT. Размер взноса для всех перечисленных категорий граждан составит 10% от стоимости квартиры, а на оставшиеся 20 лет действует беспроцентная рассрочка.

Напомним, что флигель особняка выполнен в стиле "эклектика". Он был построен в 1900-х г.г. Сейчас там происходит ремонт фундамента, стен и систем вентиляции.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошёл в пятёрку городов России с подешевевшим жильём.

Видео: ВКонтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга