Петербург вошёл в пятёрку городов России с подешевевшим жильём

Cтоимость квадратного метра в Петербурге снизилась на 1,81% до 201,6 тыс. рублей.

Петербург занял четвертое место в топе городов, где жилье подешевело сильнее всего в ноябре по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом 1 декабря пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Так, стоимость квадратного метра в Петербурге снизилась на 1,81% до 201,6 тыс. рублей. При этом в январе текущего года она выросла на 7,09%. Отмечается, что жилье в Севастополе упало в цене больше всего — на 4,24%, до 150 тысяч рублей за "квадрат". На втором месте Москва (-2,17%), на третьем — Калининград (-2,15%).

Больше всего увеличилась цена жилплощади в Тольятти (+2,75%), Саратове (+2,24%) и Перми (+2%).

Фото: Piter.tv

