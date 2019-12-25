Кинотеатр "Пламя" в Колпино превратят в креативное пространство

На это отратят 50 млн рублей

Здание бывшего кинотеатра "Пламя" в Колпино на улице Культуры, дом 3 будет переоборудовано в креативное пространство. Девелопер "БС Арт Дев" вложит в проект 50 млн руб.

Площадь объекта составляет 4 тыс. кв. м, он имеет два этажа. Ремонтные работы займут около года. Формат пространства планируется как "мультиплейс" с небольшими помещениями площадью от 18 до 30 кв. м. Ставка аренды стартует от 600 руб. за кв. м в месяц, сообщили РБК Петербург в компании.

Кинотеатр прекратил работу в 1993 году и с тех пор находился в аварийном состоянии. После реконструкции объект должен стать площадкой для креативных предпринимателей Колпинского района и объединить их с резидентами из центральных районов города.

В начале сентября "БС Арт Дев" также сообщала о планах преобразовать здания "Леннаучфильма" в Невском районе. В портфеле компании числится более 150 тыс. кв. м недвижимости, включая дореволюционные и советские объекты.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга будут постепенно увеличивать размер взносов на капремонт.

Фото: "БС Арт Дев"