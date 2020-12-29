Кинологи призвали не обрабатывать лапы собак санитайзерами

Последствия использования дезинфицирующими могут быть самыми разными: от раздражения до отравления.

Обработка лап собаки санитайзерами может причинить больше вреда, чем пользы. Дезинфицирующее средство может вызвать раздражение кожи или аллергию у животного. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Помимо аллергии средство с этанолом может привести к отравлению и алкогольной интоксикации, так как питомец может облизать обработанные участки тела.

После прогулки снимите защитную амуницию и очистите ее, затем протрите глаза и нос животного влажной салфеткой или полотенцем. Вместо санитайзера хозяевам следует тщательно вымыть лапы собаки в воде с мыльным раствором. При этом следует использовать только специальные средства для гигиены животных. Особенное внимание уделите голове, лапам и хвосту, так как именно на них может быть больше всего грязи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошедший 2020 год в Петербурге спасли более 1000 животных.

Фото: Piter.TV