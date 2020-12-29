За 2020 год в Петербурге спасли более 1000 животных

За год специалисты службы спасения "Кошкиспас" отработали почти 3500 обращений.

В пятницу, 15 января, в официальной группе службы спасения животных "Кошкиспас" появилась статистика спасенных животных за прошедший 2020 год.

Согласно данным, специалисты обработали почти 3500 заявок. Профильными оказались 1156 обращений. На 356 заявок выехали сотрудники службы спасения, 363 – спасли посторонние люди, 76 животных спаслись благодаря спасательным службам, 227 – смогли справиться самостоятельно.

По итогу удалось спасти 944 кота, 165 птиц и 43 собаки. Также спасли двух детенышей кольчатой нерпы, питона и двух енотов.

Ранее мы писали, что фонд друзей балтийской нерпы подготавливает домики для ластоногих.

Фото: vk.com/koshkispas