Фонд друзей балтийской нерпы подготавливает домики для ластоногих

Специалисты готовят домики, в которых ластоногие будут рожать, если начнется преждевременная оттепель.

Специалисты фонда друзей балтийской нервы начали готовить специальные домики, чтобы ластоногим было где рожать, даже если начнется преждевременная оттепель. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Для размножения нерпы нуждаются в твердом льде и снеге. Тогда самки начинают строить специальные логовища, чтобы спрятать своих детенышей от глаз хищников. В последние годы зима в Ленобласти была теплая и почти бесснежная. В прошлом году зима и вовсе стала аномально теплой, из-за чего до 90 процентов щенков нерпы просто погибло. После этого Фонд начал работу над проектом "Домик для нерпы".

Технологию позаимствовали у финнов: для сохранения поголовья ластоногих строят искусственные логовища из специально привезенного снега, тростника или пластика.

Мы пробовали строить снежные убежища, но если лед слабый, то огромная куча снега просто продавливает его, поэтому мы решили делать сразу пластиковые домики. Мы собираем их сами из пластиковых ванн, а потом в уголочке прорезаем удобный вход для нерп. Вес каждого домика достигает около 30 килограммов, то есть он достаточно легкий и устойчивый. Стоимость одного такого домика составляет около 15-20 тысяч рублей пояснила научный сотрудник фонда Елена Андриевская.

Первые домики протестировали в прошлом году на Шлиссике и Крошике. Нерпам понравился дом, и они охотно забирались в него, когда на улице был дождь и ветер.

Сейчас специалисты подготовили всего три домика, однако скоро их будет еще семь. В первую очередь домики готовят ля балтийских кольчатых нерп, так как их численность ежегодно неумолимо сокращается.

Ранее мы писали, что тюленей Крошика и Шлиссика переместили в дом из-за холодов.

Фото: vk.com/sealrescue