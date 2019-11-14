Кинолента выйдет с рабочим названием "Холлоранн".

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что кинолента "Доктор Сон" по произведению Кинга получит спин-офф. Об этом сообщает издания The Hollywood Reporter.

По данным инстайдеров, кинолента выйдет с рабочим названием "Холлоранн". Компания уже заключила договор с режиссером Майком Флэнеганом.

Сюжет сиквела сконцентрируется на одном из второстепенных персонажей вселенной "Сияния".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер нового фильма про Губку Боба. В мультфильме появится Киану Ривз.

Видео:YouTube/WB Russia