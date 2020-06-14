Кинокритики разгромили фильм "Артемис Фаул" от Disney

Западные специалисты на портале Rotten Tomatoes поставили фильму 13%.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что кинокритики разгромили фильм "Артемис Фаул". На Rotten Tomatoes специалисты поставили киноленте 13%.

Фильм является не более, чем детской постановкой, которая не соответствует духу книг, ставшими основой для картины Пит Хэммонд, Deadline

Напомним, что Режиссер Кеннет Бран создал фильм "Артемис Фаул" на основе серии книг ирландского писателя Оуэна Колфера. В опубликованном тизере представлены новые сцены предстоящего фильма.

Главную роль исполнил молодой актёр Фердиа Шоу.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel объявила о перезапуске Железного человека.

Видео:Walt Disney Studios/YouTube