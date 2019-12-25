Кинокритик назвал жанры, которые станут популярными после пандемии

Эксперт уверен, что в первую очередь зрители пойдут на фильмы легких жанров.

После окончания пандемии коронавируса зрители в первую очередь заинтересуются фильмами легких жанров, такими как комедии и любовные мелодрамы. Об этом заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, пишет ТАСС.

По прогнозам эксперта, спрос на блокбастеры после пандемии тоже будет. Однако их начнут выпускать позже, когда ситуация в мире стабилизируется. Кроме того, Разлогов уверен, что большим спросом будут пользоваться картины о пандемии, эпидемиях и болезнях. Но, по его словам, это направление скорее подходит сериалам, чем художественным фильмам.

Также кинокритик считает, что успехом могут пользоваться юмористические фильмы о событиях вокруг пандемии. Разлогов предложил снять комедию на тему "всех этих пропусков и всяких прочих вещей". Он уверен, что это было бы удачно в виде гротеска, но такой фильм появится "не сразу".

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