Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Лидером оказалась французская историческая драма "Портрет девушки в огне".

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен. Лидером оказалась французская историческая драма 2019 года "Портрет девушки в огне".

Действие разворачивается в Бретани в 1770 году. Художница Марианна приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы – Элоизы. Картину хотят отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать. Гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, Марианна и Элоиза начинают чувствовать взаимное притяжение. Главные роли сыграли Ноэми Мерлан и Адель Энель.

Второе место в рейтинге занял фильм "Искупление" 2007 года. Сюжет основан на одноименном романе Иэна Макьюэна. Действие картины происходит во время Второй мировой войны. Главные роли сыграли Кира Найтли и Джеймс Макэв.

В тройку лидеров попал хоррор 2017 года "Няня" с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг. Фильм повествует о ребенке, без ума влюбленном в свою няню.

В топ-5 также вошли "Тело Дженнифер" и "Дархэмские быки". Кроме того, в рейтинге присутствуют "Супер Майк", "Талантливый мистер Рипли", "Лунный свет", "Тайное влечение" и др.

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Видео: YouTube / iVideos