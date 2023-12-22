Кинокритик Григорьев выступил против ремейков советских мультфильмов

По словам эксперта, переделанные герои мультфильмов оказываются чудовищной интерпретацией знакомых образов.

Кинокритик и журналист Роман Григорьев выступил против ремейков советских мультфильмов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, советскую классику необходимо оставить в покое. Он считает, что переделанные герои мультфильмов оказываются какой-то чудовищной интерпретацией знакомых образов. Григорьев отметил, что только Чебурашку удалось не выставить "мутантом". Также кинокритик добавил, что иногда ему хочется забинтовать руки тем кинодеятелям, которые делают ремейки советских мультфильмов.

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Фото: Piter.tv