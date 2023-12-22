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Кинокритик Григорьев выступил против ремейков советских мультфильмов
Сегодня, 14:45
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Кинокритик Григорьев выступил против ремейков советских мультфильмов

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По словам эксперта, переделанные герои мультфильмов оказываются чудовищной интерпретацией знакомых образов.

Кинокритик и журналист Роман Григорьев выступил против ремейков советских мультфильмов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, советскую классику необходимо оставить в покое. Он считает, что переделанные герои мультфильмов оказываются какой-то чудовищной интерпретацией знакомых образов. Григорьев отметил, что только Чебурашку удалось не выставить "мутантом". Также кинокритик добавил, что иногда ему хочется забинтовать руки тем кинодеятелям, которые делают ремейки советских мультфильмов.

Ранее мы сообщали, что более 10% россиян признались, что заводят фейковые аккаунты в Сети.

Фото: Piter.tv

Теги: кинокритик, мнение эксперта, ремейк, роман григорьев, советские мультики
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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