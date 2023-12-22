Из них 37% объяснили свои действия желанием скрыть свою личность и персональные данные.

Более 10% россиян признались, что заводят фейковые аккаунты в Сети. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на исследование АНО "Диалог Регионы".

По результатам опроса, в котором приняли участие 1500 россиян старше 18 лет, в создании фейковых аккаунтов признались 14% респондентов. Из них 37% объяснили свои действия желанием скрыть свою личность и персональные данные. 15% используют их для работы.

Некоторые из опрошенных отметили, что следят через фейковые аккаунты за жизнью людей, у которых они заблокированы. Респонденты подчеркнули, что считают свое поведение в Сети достаточно скрытным.

Ранее эксперт заявил, что в России из-за повышения акциза подорожает вино.

Фото: Piter.tv