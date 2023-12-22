Эксперт заявил, что в России из-за повышения акциза подорожает вино

По словам эксперта, импортное вино в России подорожает в полтора раза.

Член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко заявил, что в стране из-за повышения акциза подорожает вино. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, импортное вино в России подорожает в полтора раза. Кроме того, цены на отечественные марки вырастут до 700 рублей за литр. Руденко напомнил, что в прошлом году правительство приняло две меры, которые скажутся на сегменте недорогого вина. Одна из них отразилась на импортные пошлины на напитки из недружественных стран.

Сомелье также объяснил объяснил, что местным производителям невыгодно продавать вино дешевле, если можно дороже, как и зарубежные напитки. При этом он считает, что далеко не все вино подорожает на рынке.

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Фото: Piter.tv