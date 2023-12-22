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Адвокат Маковеев рассказал, что изменится для дачников в 2024 году
Сегодня, 7:21
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Адвокат Маковеев рассказал, что изменится для дачников в 2024 году

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Эксперт прокомментировал возможные изменения в законе о порядке использования дачных домиков.

Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев рассказал, что изменится для дачников в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал возможные изменения в законе о порядке использования дачных домиков. Отмечается, что на дачный участок якобы можно будет приезжать только в период с 1 апреля по 1 октября. По словам Маковеева, невозможно запретить дачникам пользоваться своими же домами. Он также отметил, что существует понятие "садовый участок", а "дачного участка" как такового уже нет.

Ранее мы сообщали, что в Москве четыре машины загорелись в результате ДТП на Ленинградском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: адвокат, дачники, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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