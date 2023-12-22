На месте работают спасатели и представители ДПС.

В Москве четыре машины загорелись в результате ДТП на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел утром 28 января. По информации источника, в аварии приняли участие грузовая фура Scania и три автомобиля. Одна из машин загорелась по всей площади. Полиция полностью перекрыла движение на участке, где случилось ДТП. Информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели и представители ДПС.

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Видео: 360tv.ru