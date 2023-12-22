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В Тюмени возбудили уголовное дело после оскорбления авиапассажиром полицейского

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Полиция задержала нетрезвого гражданина.

В аэропорту Тюмени в отношении нетрезвого авиапассажира возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы МВД России. Известно, что 5-летний житель Башкирии вел себя агрессивно и бранился в отношении окружающих его людей. Инцидент произошел в то время, пока мужчина ожидал посаду на самолет до Уфы. В результате оперативники сначала сопроводили нарушителя в служебное помещение, а оттуда по результатам медицинского освидетельствования установили, что пассаж ир находится в состоянии алкогольного опьянения.

Составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство по ст. 20 КоАП РФ и выписан штраф.

пресс-служба полиции

Далее материалы проверки по факту оскорбления сотрудников полиции направлены в региональный отдел Центрального межрегионального следственного управления по транспорту в Следственный комитет России. Там было возбуждено уголовное дело за оскорбление представителей власти.

Полицейские проводят проверку после ДТП на Савушкина.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: аэропорт, мвд, нетрезвый пассажир, тюменская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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