Он отметил, что шоу изменило его жизнь.

Кинокритик Антон Долин уходит из "Вечернего Урганта". Об этом он написал на своей стрице в Facebook. Журналист отметил, что решение об уходе принимал не он и не создатели телешоу.

В посте он рассказал о том, что пришёл на кастинг ведущего кино-рубрике в шоу "на слабо", однако его взяли. Он отметил, что "Вечерний Ургант" изменил его жизнь, "превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков".

Во-первых, я верил в осмысленность этого дела – еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от "Жизни Адель" до "Головы-ластик", от "Левиафана" до "Моего друга Ивана Лапшина". Антон Долин, кинокритик

Он поблагодарил за работу команду шоу.

Ранее мы подготовили материал "Совершенно вымышленный герой": Евгений Цыганов о своей роли в фильме Алексея Учителя "Цой".