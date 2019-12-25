Антон Долин уходит из экспертного совета "Фонда кино"

Кинокритик отметил, что механизм господдержки патриотических блокбастеров остается непрозрачным.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что кинокритк Антон Долин решил покинуть экспертный совет "Фонда кино". Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Долина, он решил выйти из совета, потому что перестал видеть смысл своей работы в этой структуре.

Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова. При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные "Три богатыря" и "Барбоскины" все равно получат Антон Долин

Также Долин отметил, что механизм господдержки российского кино остается непрозрачным.

Ранее мы сообщали о том, что мультфильм "Душа" от Pixar понравился американским кинокритикам.

Фото:Антон Долин