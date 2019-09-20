Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм про драконов

Мультфильм получил название "Райя и последний дракон".

В пятницу, 20 сентября, Кинокомпания Disney анонсировала новый мультфильм "Райя и последний дракон". Видеоролик опубликован в официальном Twitter компании.

Кроме того, соответствующее заявление представители Walt Disney сделали на выставке "D23 Expo".

Только что объявлено: Рая Диснея и Последний Дракон, в главных ролях Кэсси Стил и Аквафина сказано в сообщении

Сценарист проекта Адель Лим, заявил, что проект снимут в тематике Юго-Восточной Азии. Действие развернется в царстве Лумандра, где пять кланов образуют "землю дракона". Главная героиня Райя намерена найти последнего дракона.

Премьера мультфильма анонсирована на ноябрь 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские актеры устроили перфоманс в поддержку Павла Устинова.

Фото:Disney/Twitter