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Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм про драконов

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Мультфильм получил название "Райя и последний дракон".

В пятницу, 20 сентября, Кинокомпания Disney анонсировала новый мультфильм "Райя и последний дракон". Видеоролик опубликован в официальном Twitter компании. 

Кроме того, соответствующее заявление представители Walt Disney сделали на выставке "D23 Expo". 

Только что объявлено: Рая Диснея и Последний Дракон, в главных ролях Кэсси Стил и Аквафина

сказано в сообщении

Сценарист проекта Адель Лим, заявил, что проект снимут в тематике Юго-Восточной Азии. Действие развернется в царстве Лумандра, где пять кланов образуют "землю дракона". Главная героиня Райя намерена найти последнего дракона.

Премьера мультфильма анонсирована на ноябрь 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские актеры устроили перфоманс в поддержку Павла Устинова.

Фото:Disney/Twitter

 

Теги: disney, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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