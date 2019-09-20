Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм про драконов

В пятницу, 20 сентября, Кинокомпания Disney анонсировала новый мультфильм "Райя и последний дракон". Видеоролик опубликован в официальном Twitter компании.
Кроме того, соответствующее заявление представители Walt Disney сделали на выставке "D23 Expo".
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сказано в сообщении
Сценарист проекта Адель Лим, заявил, что проект снимут в тематике Юго-Восточной Азии. Действие развернется в царстве Лумандра, где пять кланов образуют "землю дракона". Главная героиня Райя намерена найти последнего дракона.
Премьера мультфильма анонсирована на ноябрь 2020 года.
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Фото:Disney/Twitter
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