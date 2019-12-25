В Доме Кранкенгагена у Новой Голландии планируют разместить кинокластер

Предполагается, что новое пространство послужит для популяризации отечественных фильмов.

В доме №17 на набережной Адмиралтейского канала (Доме Кранкенгагена) решено открыть новое общественное пространство, призванное популяризировать российский кинематограф. Об этом сообщила пресс-служба компании "КиноТВ".

Перед открытием кинокластера в здании проведут реконструкцию. В состав пространства войдут лекторий, кинозал и площадка для проведения различных культурных мероприятий – выставок и кинопоказов. Работы обещают завершить к 2025 году.

Напомним, что в Дом Кранкенгагена был возведён на набережной Адмиралтейского канала в 1900 году по проекту Александра Бруни. В течение прошлого века в нём располагались типолитография и Государственный керамический институт.

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Фото: citywalls.ru