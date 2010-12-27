Женщина с "кружевным" багажом заинтересовала таможенников

Гражданка везла с собой через границу товар, который обошёлся ей в 430 евро.

Жительница Нарвы организовала временный "склад" нижнего белья при пересечении зоны таможенного контроля МАПП Ивангород. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

О происшествии стало известно 14 октября. Жительница Эстонии направлялась на своём BMW в Россию. При переходе погранзоны она заверила таможенников, что не имеет товаров, которые подлежат декларированию в письменной форме. Однако при осмотре транспортного средства к ней возникли вопросы. В машине таможенники обнаружили 279 бюстгальтеров. Гражданка заверила, что товар она везла в подарок близким, так как ей не подошёл размер.

Сотрудники Кингисеппской таможни проводят проверку. Рассматривается признаки административного правонарушения, за которое женщина понесет ответственность по статье 16 КоАП РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти полиция нашла фальшивомонетчиков в пригородных поездах.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления