В Ленобласти полиция нашла фальшивомонетчиков в пригородных поездах

Стражи порядка выяснили, что парни приобретали через интернет фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей, а затем отправлялись в электрички. Там, в течение двух дней они расплачивались фальшивыми деньгами, а контролеры выдавали им сдачу настоящими.

В Тосненском районе правоохранительные органы нашли молодых людей, которые приобретали билеты за фальшивые деньги. Об этом сообщила пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.

С жалобой на юношей обратился контролер-кассир Московского вокзала. Он заявил, что на маршруте "Петербург – Малая Вишера" он получил фальшивую купюру номиналом 5 тысяч от 18 и 19-летних подростков. Росгвардия по горячим следам установила местонахождение злоумышленников. Прибыв на место жительства подозреваемых, стражи порядка обнаружили у них ещё и наркотики. Их один из злоумышленников намеревался распространять в Ленобласти. Оба мальчика не работают и не учатся.

Сотрудники транспортной полиции разыскивают ещё пять фальшивых купюр, которые подростки успели сбыть. Возбуждены уголовные дела по 186-ой статье УК РФ "Сбыт поддельных денег" и статье 228 УК РФ "Сбыт наркотических средств".

Ранее Piter.TV сообщил, что пьяный адвокат избил начальника поезда и бармена в поезде "Санкт-Петербург-Вологда".

Фото: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте