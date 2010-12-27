Пьяный адвокат избил начальника поезда и бармена в поезде "Санкт-Петербург-Вологда"

Он предстанет перед Бокситогорским городским судом Ленинградской области.

В Ленинградской области адвокат предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве, избиении начальника поезда и бармена. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, адвокат в состоянии алкогольного опьянения в поезде "Санкт-Петербург-Вологда" нарушал общественный порядок. На замечание проводницы мужчина ответил ударом, однако, женщина смогла уклониться. После этого, игнорируя дальнейшие замечания, адвокат проследовал далее по вагону. В тамбуре начальница поезда попыталась утихомирить буйного пассажира. Но он ударил ее руками и ногами, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Также буйный пассажир избил бармена, который отказался продавать ему алкоголь.

По ходатайству следствия, судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Бокситогорский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Ранее в Ленобласти диджея зарезали на собственной вечеринке.

Фото: Piter.TV