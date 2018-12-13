Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Младенца для супругов произвела на свет суррогатная мать.

Известная парочка Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями уже в четвертый раз. Об этом радостном событии Ким сообщила в своем блоге в твиттере.

Как и в 2018 году, младенца для супругов произвела на свет суррогатная мать. После того, как Ким пережила две беременности, которые, к слову, прошли очень тяжело, по состоянию здоровья рожать детей самостоятельно она не может.

Он здесь, и он идеальный! Он выглядит как близнец Чикаго (своей старшей сестры, родившейся год назад), лол, я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит точно так же, как она. Написала Ким в твиттере

Источник: https://vk.com/healthylifestyledtm

Фото: showdream.org