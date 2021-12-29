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Ким Чен Ын: 2022 год станет годом "смертельной схватки"
Сегодня, 10:10
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Ким Чен Ын: 2022 год станет годом "смертельной схватки"

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Глава КНДР подвел итоги 2021 года и представил планы на будущее.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки". В заключительной речи на пленуме местной партии политик решил подробно не говорить об отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном. Внимание он уделил внутренним проблемам. Ын считает 2021 год годом "Великой победы".

Генеральный секретарьзаявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма.

сообщение северокорейских журналистов

Напомним, что Четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи восьмого созыва состоялся с 27 по 31 декабря 2021 года. В ЦТАК уточнили, что на заседании обсуждался бюджет страны на 2022 год, а также результаты работы за 2021 год.

Ансамбль Мариинского театра впервые за два года выступил в Корее.

Фото: Pixabay.com

Теги: ким чен ын, кндр, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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