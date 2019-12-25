Ансамбль Мариинского театра впервые за два года выступил в Корее

Два концерта классической музыки в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева прошли в рамках культурного проекта "Русские сезоны" в Республике Корея. Российский коллектив впервые за два года выступил в стране, закрытой для иностранцев из-за коронавируса.
Зрители услышали произведения Сергея Прокофьева, Мориса Равеля, Анатолия Лядова, Петра Чайковского, Феликса Мендельсона.
На концерте побывали замминистра иностранных дел Республики Корея Ё Сын Бэ, спецпредставитель МИД по вопросам Корейского полуострова Но Гю Док и Посол России в Республике Корея Андрей Кулик.
Ранее стало известно, что петербуржцы стали реже посещать театры из-за QR-кодов.
Фото: ВКонтакте / Мариинский театр
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