Ансамбль Мариинского театра впервые за два года выступил в Корее

Зрители услышали произведения Сергея Прокофьева, Мориса Равеля, Анатолия Лядова, Петра Чайковского, Феликса Мендельсона.

Два концерта классической музыки в исполнении Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева прошли в рамках культурного проекта "Русские сезоны" в Республике Корея. Российский коллектив впервые за два года выступил в стране, закрытой для иностранцев из-за коронавируса.

Зрители услышали произведения Сергея Прокофьева, Мориса Равеля, Анатолия Лядова, Петра Чайковского, Феликса Мендельсона.

На концерте побывали замминистра иностранных дел Республики Корея Ё Сын Бэ, спецпредставитель МИД по вопросам Корейского полуострова Но Гю Док и Посол России в Республике Корея Андрей Кулик.

Ранее стало известно, что петербуржцы стали реже посещать театры из-за QR-кодов.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр