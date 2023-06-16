Сервис кикшеринга заплатит петербуржцу 15 тыс. рублей за утечку данных

Гражданин, узнав из открытых источников о факте неправомерного доступа к своим персональным данным, направил требование о компенсации морального вреда руководству ООО "ВУШ" в 2022 году.

Невский районный суд Петербурга постановил взыскать с общества с ООО "ВУШ" компенсацию морального ущерба в размере 15 тысяч рублей в пользу клиента, пострадавшего от утечки личных сведений. Сообщение об этом опубликовала руководитель объединённого пресс-центра петербургских судов Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.

Гражданин, узнав из открытых источников о факте неправомерного доступа к своим персональным данным, направил требование о компенсации морального вреда руководству ООО "ВУШ" в 2022 году. Компания не ответила положительно на обращение, что вынудило истца обратиться в судебную инстанцию.

Сам ответчик признал факт компрометации данных, подтвердив, что стороннее лицо получило доступ к личной информации, включая имя владельца аккаунта, номер мобильного телефона, электронную почту, дату регистрации приложения, частично видимые реквизиты банковской карты (первая шестерка цифр и последние четыре цифры номера карты), а также сведения о городе последней поездки на электросамокате.

Судебное разбирательство завершилось решением суда удовлетворить иск гражданина, взыскав с ООО "ВУШ" 15 тысяч рублей компенсации морального вреда и дополнительно 305 рублей судебных издержек.

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Фото: Piter.TV